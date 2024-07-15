明年立法規管網約車　政府稱會否引入新牌照視乎需求

政府正研究發牌規管網約車平台及司機，運輸署署長李頌恩指明年將提出新的立法建議。被問及會否引入新牌照，她強調要取決於研究結果和社會對點對點服務的需求。

李頌恩今日(15日)在一個電台節目中指當局對善用科技提供點對點交通服務持開放態度，但強調所有載客服務必須合規經營，當局正進行網約車平台需求的研究，明年將提出新的立法建議，要求網約車平台領取牌照，並要符合盡職審查要求，平台下的車輛需要有合適的載客服務牌照和保險，司機亦要有基本的駕駛經驗和培訓。

她強調會參考外地做法，包括領牌的相關企業是否要本地註册及有本地負責人等，以作平台規管的立法建議。她指外地有就規管網約車平台的地方，對於平台數目有否規限的做法不一，未來主要會就牌照數目、車輛數目，以及市民對於非的士車輛類型的需求等，啟動後續研究。

至於外界批評政府打擊白牌車不力，她指過往在打擊非法出租車時，車主未必合作，針對違規活動建議條例增加判刑考慮，可扣押涉事車輛。

對於有意見指網約車平台已營運多年，立法規管也未必會帶來額外車流，李頌恩表明不同意，指日後規管平台後，可能會令部分人考慮加入網約車行列，故有需要研究相關服務的需求。

被問及有網約車司機希望工作時間保留彈性。她回應指外界有提及到公平考慮，認為如果想領取合適牌照向第三者提供服務，為乘客的安全保障，就應有基本的駕駛經驗和培訓。