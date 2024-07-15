評公僕表現　議員：社會反映積極性不夠　太過強調保障自己

政府成立公務員學院，並希望提升公務員領導能力，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（15日）討論有關事宜，有議員問及如何發揮研習班更大的影響力，因社會反映公務員的積極性不夠，指他們「太過強調保障自己」，當局指可動用機制迫令表現欠佳的公務員退休。

政府指公務員學院正建構加強人才培育的計劃，而有別於單一的領導培訓項目，計劃旨在成為一個人才孵化器，強調持續性與深度的培育，全面及有系統地培養治理人才。計劃將匯聚各部門提名不同職級具潛質的人員，定期接受針對性的培訓，讓他們準確掌握管治團隊的施政理念和政策思維，拓闊視野，並建立共同的價值觀和使命感。

而計劃將會利用不同形式的培訓活動，包括重點領導培訓課程、內地和海外培訓、專題研討會、與管治團隊和各界領袖的互動交流、網上學習資源等，持續提升學員的領導知識、技巧和能力。此外，計劃還包括個人發展指導，促進學員的自我反思、學習與成長。部分計劃包括與北京大學合辦公共管理碩士課程、「撮合南北：多極世界中的中國系列」講座、「國家外交事務系列」講座。

議員謝偉銓詢問如何發揮研習班更大的影響力，他指社會反映公務員的積極性不夠，指他們「太過強調保障自己」，而議員郭偉強詢問培訓有沒有實戰成績、案例。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，領導能力培養並非讀了書，便即時會有改變，而較長的培訓，如北京大學課程需要遞交論文，也會要求研習過課程的公務員回港後和同事分享學習內容，而領袖培訓也需要培訓以民為本精神以及團隊合作精神。

議員陳振英詢問政府內部有沒有系統性紀錄將這些培訓課程記錄低作為日後晉升或調職的參考，他又質疑每個部門會否派「最Fit」的人參與這些計劃，因表現的最好的員工突然間離開3個月，部門會「好踢腳」。

楊何蓓茵指每個同事參加的培訓都有紀錄，目前正在發展電子紀錄，方便主管和公務員事務局參考，而她舉例指自己在「冇咁高層次咁高級」的時候會認為「仲叫我培訓」，但指培訓是思想上的轉變，讓部門知道培訓為他們儲備能量，也有課程指名具潛質能晉升到高層的公務員人員參加，針對帶薪培訓和培訓金額，需要公務員承諾未來3年或兩年會繼續為政府服務。

議員周小松表示2009年提及私人機構調任計劃，他指相信安排能夠擴闊視野，問及現時有沒有此安排，楊何蓓茵表示過去有政務主任去私營機構暫駐，但近年因疫情而停止，而現在發現人手不夠，且需要「重建秩序」，重新檢視私營機構是否適合，但她強調現在公務員會暫駐內地和其他部門。

議員梁子穎詢問針對表現欠佳的公務員有否改善課程，楊何蓓茵表示如公務員並非心態、積極性問題，而是某方面能力或與其他人合作等能力，如語文能力、接待能力等，均有課程讓他們接受培訓，而心態問題則有部門輔導，甚至可動用機制迫令退休。