5年13公僕涉貪罪成被炒　議員指採購投標易出問題促強制培訓

在過去5年，共有13名政府人員因觸犯《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有18名人員經廉署轉介部門作內部調查後發現涉及不當行為而被免職。立法會公務員及資助機構員工事務委員會今（15日）討論有關事宜，有議員指公務員最容易出問題的採購投標，又指參與防貪、廉潔誠信和避免利益衝突等培訓的人收只佔整體公務員18%，認為應強制每年進行相關培訓。

政府2023年涉及政府人員的貪污投訴佔投訴總數不到四分之一，當中，有關政府部門的貪污投訴及可追查的投訴較前一年（2022年）分別下跌15%及20%。而由廉署在2023年轉介局／部門建議採取紀律行動或行政措施的公務員人數較前一年為低。而在過去五年（即2019年至2023年），共有13名人員因觸犯《防止賄賂條例》或「公職人員行為失當罪」被定罪而被免職，另有18名人員經廉署轉介部門作內部調查後發現涉及不當行為而被免職。

2022、2023年因貪污及相關罪行被檢控的人員分別為20、13人，而在該年被檢控政府人員當中，及後被裁定罪名成立的人數分別為7、11人；廉署接獲涉及政府部門的可追查的投訴宗數分別為372、298人，由廉署轉介各局／部門考慮採取紀律行動或行政措施的政府人員人數分別為116、62人。政府指在2022年轉介局／部門建議採取紀律行動或行政措施的人數較2021年為高，主要是由於個別個案涉案人數較多。

議員陳振英指公務員事務局通過《公務員事務規例》、《公務員事務局通告》和《公務員事務局通函》，已訂定多項與公務員廉潔誠信相關的制度，包括處理利益衝突情況、接受利益和款待、贊助訪問、私人投資及外間工作等，但他指最容易出問題的採購投標，詢問有沒有相關培訓。他又指在2023年，局方共為超過3,2000名公務員舉辦約550項有關防貪、廉潔誠信和避免利益衝突等培訓，但人數只佔整體公務員18%，按照比例需要5年以上才能讓全部公務員接受一輪培訓，詢問為何不強制每年進行課程。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，對於採購程序，如未有妥善處理，會干犯公職人員失當罪，當局每年會為前線同事和中高級公務員進行培訓，培訓方面，她指主要屬於針對性培訓，因有公務員做後勤支援、處理檔案等沒有機會接觸到與利益有關的事情，培訓需要不大，但新入職的公務員會有廉政公署署人員講解，如有公務員根據觸犯刑事條例等罪行，一般而言處理只需3個月，如沒被檢控、被定罪，部門也需要做調查，一般而言需要正式紀律聆訊的話，可在9個月內完成。