「屠龍小隊」案續審　被告認曾到中大在訊息群組提「急call火魔」

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（15日）在高等法院續審。被告李家田續自辯，承認自己在2019年11月曾到中大，並在「屠龍小隊」訊息群組中提到「急call火魔」等字句，但強調自己沒有參與暴動，他僅在場觀察。

李家田今日繼續接受盤問。李家田重申，自己不認同暴力。在他眼中，「屠龍小隊」的組成目的，是為爭取五大訴求，及反對執法人員使用暴力。但他不同意這是他的訴求，他在反修例運動中，可說是沒有訴求。2019年11月，他到中大大學取材拍電影。他強調，自己只是在場觀察，沒有參與暴動，但他承認當日不自覺愈行愈前。控方在庭上展示「屠龍小隊」群組內相關訊息對話，李曾說「無限貨，上千，應該5000支」。李今日在庭上指，「貨」指的是汽油彈，他只是報告給隊友。至於他曾說「急call火魔」、「有冇貨，有冇貨」。李解釋稱，這不過是本案認罪被告之一的黃振強的要求。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023