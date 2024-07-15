電動車收緊「一換一」門檻　登記數量大跌7成　議員促改善配套

早幾年政府推出的電動車「一換一」計劃，因財赤等因素影響，在今年的《財政預算案》中下調了電動私家車首次登記稅寬減額度，車價超過50萬港元的車更不獲寬免。新稅制實施後，「一換一」計劃登記數量大幅下跌，其中車價50萬港元以上的車更下跌超過9成。有議員表示，當前的問題是電動車充電站不足、收費貴及速度慢等，政府應適當介入。立法會交通事務委員會表示，新稅制對於買平價車仍有吸引力，能繼續促進「油轉電」，同時充電才是增長的阻力。

今年的《財政預算案》中宣布，電動車「一換一」計劃延長2年，但免稅制度則有所改變。電動私家車首次登記稅寬減額4成至17.25萬港元；稅前車價超過50萬港元的電動車更不獲寬免。新稅制實施後，計劃登記數量大幅下跌7成，今年4月的計劃登記數字是5,379輛，而到了6月僅有1,500輛。電動車每年首次登記稅的收入可達數十億港元，去年的收入就達73.9億港元，加之電動車市場成熟，政府不能長期大額減稅。

議員陸頌雄表示，現在香港的電動車面臨的問題是充電設施不足，以及充電速度慢和收費貴，一些快充站價格甚至是4元一度電，他直言是「趕客」，而政府停車場的充電設施則只是慢充。他表示，雖然收費是市場定價，但政府也可以設立一個指導價，如批地作充電場時，適當降租，同時在合約中規定充電收費不得高出指導價。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則表示，目前的減稅計劃仍然足夠優惠，而且現時香港的電車佔全港車輛約1成，在全球尺度來看數據不算差。陳恒鑌還表示，目前電車的增長阻力主要是在充電，政府應該大力發展，充電設備及政策配套。他舉例指，目前屋苑要安裝充電椿阻力重重，有屋苑的電力分站已爆滿致電力供應不足，若再擴建成本很高。