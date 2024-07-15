警員光顧賭檔覆核案　改判賭博罪成罰4千

一名男警涉嫌在休班期間，在火炭工業大廈一工廈參與非法賭博，遭同袍揭發。男警及另外4名懷疑賭客，被控「在賭場內賭博」。經審訊後，5人全部獲判無罪。律政司不服裁決，向原審裁判官提覆核。裁判官今（15日）在沙田裁判法院裁定律政司覆核成功，改判5人有罪，各罰款4,000港元。

涉案被告包括報稱警員的鍾志恒（37歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰及胡思慧，同被控於2022年7月23日，在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。各人另被控一項違反口罩令。5人不認罪受審，去年6月，裁判官裁決時指，由於控方未能證明該處所是公眾人士可隨意進入，控方亦未能否定該處所是相關條例下的私人處所，故當時涉案地方之性質確有可能是社交場合，因此裁定眾被告面對的控罪均不成立。

律政司不服賭博控罪的裁決，向裁判官提覆核。今年4月，裁判官開庭處理後，押後至今日裁決。裁判官指，根據條例，若現場搜出賭博設備，除非有相反證據，否則必須推定該處所為賭場，以及相關人士曾參與賭博。裁判官認為，即使被告之間互有交流，現場有卡拉OK等設施，仍不足以證明被告沒有參與賭博，裁定律政司覆核成功，改判5名被告「在賭場內賭博」罪成，判各人罰款4,000港元。

案件編號：STCC57/2023