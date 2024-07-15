兩視障人士稱遭趕落機　快運承認不足提出賠償　未獲當事人接受

兩名視障人士今年5月登上國泰附屬公司香港快運往東京航班，投訴被職員以安全理由趕落機。香港快運今日(15日)發聲明表示，公司一向以乘客及機組人員的安全為首要考慮，始終堅守「安全至上」的原則，以確保所有乘客在緊急情況下，都能夠遵守安全程序並迅速撤離。這一原則及相關措施符合香港民航處指引，對任何乘客的要求一致，不涉及歧視行為。

該公司指出，根據香港民航處關於協助行動不便人士使用航空服務指引、以及平等機會委員會發出的《香港無障礙航空簡易指引》，基於飛行安全，如果乘客不能自行前往緊急出口、解開安全帶、穿上救生衣和戴上氧氣面罩，則必須有照顧者陪同下乘搭飛機。航空公司在諮詢乘客並獲得確認後，行動不便人士才能在無陪同的情況下乘搭飛機。

集團又稱，已就事件完成全面的內部調查。事件中地勤及機組人員作出不同判斷，為了謹慎起見及確保乘客安全，以致兩位乘客未能搭乘原定航班出行。在進一步評估和與乘客溝通、講解緊急逃生安全程序要求之後，確認兩名乘客在沒有同行者的情況下可以安全乘搭航機，公司隨即安排兩名乘客於同日搭乘另一航班前往目的地。

集團承認在事件的執行有不足之處，導致兩名乘客的行程延誤，為此表示歉意。公司承諾會積極改善有關程序的培訓和執行，包括地勤服務人員於登機前協助行動不便的旅客清晰理解航空安全規定，避免類似事件再次發生。

該公司表示，事後一直積極與兩位乘客保持聯繫，並多次表達歉意。公司已於上周提供賠償方案，包括全數退還延誤航班的機票費用、所有因航班延誤而產生的個人費用及額外提供一套機票作為補償，但暫未獲兩位當事人接受。公司尊重乘客的決定，並會繼續與他們溝通，希望能夠妥善解決是次事件。