QS世界大學排名　香港科技大學躍升13位　躋身全球50強

國際高等教育研究機構QS公布《世界大學排名榜2025》，香港一個彈丸之地，便已囊括五所百強大學。根據最新排名，香港科技大學（科大）位列全球第47名，較去年上升13位，躋身全球五十強之列。世界各地均在積極「搶人才」，而全球排名百強大學畢業生自然屬「搶手貨」。中學文憑試放榜在即，科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授近日接受訪問時，表示同學於選報大學及心儀科目時，除考慮畢業後出路，亦應依照興趣及才能作選擇。

劉夢琳指出，科大一直崇尚多元化，除學術表現外，亦重視同學於其他領域的才能。她透露，今年香港中學文憑試放榜前，香港科技大學已透過包括「學校推薦直接錄取」等計劃，優先取錄了逾60名具不同才華的學生。這批同學部分擅長藝術及體育，部分年紀輕輕已擁多項創新發明，或創辦了盈利企業，亦有些準備於入讀科大後，進一步實踐其創新意念。

除了傳統的「發三師」（即醫師、會計師及律師），劉夢琳指近年全世界創科相關的行業亦炙手可熱。「隨著經濟產業的轉型，與科技相關的行業迅速冒起。不同界別如醫學、工程、生命科學，以至電影或藝術，均追求與科技結合，以促進發展。社會於新興領域方面求才若渴。在這個機會處處的數碼時代，我們鼓勵學生別太安於傳統出路，更應按個人興趣選科。只要大家抱持一顆開放、敢於接受新事物和挑戰的心，定能透過不斷的探索學習，釋放潛能，找到屬於自己的發展路向。」

AI的崛起，引起世界各行各業擔憂其職能被取替的憂慮。近日更有調查發現，逾八成香港中學生表示會多考慮選讀不易被AI取代的工種和科目。劉表示，更積極的做法，是學習如何把科技應用到不同領域當中。「舉例為說，土木工程系學生可以透過AI輔助建築及測量等工作，而主修醫療或生命醫藥等學生亦可利用AI處理並分析數據，以開闢新藥物或為病人尋找更精準便捷的診療方法。香港科技大學年前推出的新學習框架『Major + X』，便是專為揉合現存學科與新興知識而設，讓科大學生可於物理、金融或計算機工程等傳統學科以外，修讀AI和數碼媒體及創意藝術等延伸主修，為同學提供更大的學習靈活度，提升他們畢業後的競爭力。」

香港科技大學成立三十多年，一直以敢於創新聞名。除了是香港最早推動創新創業的大學，亦是本地首家將生成式AI融入教學的大學。科大12個在《QS 世界大學學科排名2024》躋身全球五十強的學科當中，「數據科學及人工智能」排名便位列全球第十名。透過優良的創業平台及支援，香港科技大學成員至今共創立超過1,700間仍然活躍的初創公司，當中包括10間獨角獸企業及和14間成功上市或被併購的個案。劉指：「在科大，創業不只是『神科』的專利，我們還設有創業中心及創業副修課程，培育學生勇於冒險及創造價值的思維，科大同學可視乎個人興趣和職涯規劃，自訂不同學習組合，一展抱負。」

劉教授又強調，要在競爭激烈的社會站穩陣腳，軟技能如溝通合作、全球視野及領導才能等非常重要。而香港科技大學國際化的校園環境，正好讓學生打穩基礎。她指出，科大國際本科生（不包含內地生）比例，屬全香港資助大學中最高。本地學生安坐校園，便可與來自世界不同國家的同學和老師交流。同時，香港科技大學每學年約有1,100人前往內地或海外交流，佔一屆本科生逾四成。

「QS世界大學排名」根據九項排名指標，對全球逾1,500間大學進行評分，涵蓋學術聲譽、僱主聲譽、師生比例、國際研究網絡、畢業生就業能力，以及可持續發展等。科大在多個範疇的排名表現，均較去年進步，更於學者論文引用次數、國際教員比例、國際生比例等排名指標表現出色，名列前茅。