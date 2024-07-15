3層應急機制254宗校長轉介嚴重個案　議員倡恒常化安排

當局於去年底推行學校為本3層應急機制，及早識別和支援有高自殺風險的學生。當局於呈交立法會文件中披露，截至5月底，於第二層機制共接獲106宗需要「校外支援」學校求助個案，並已轉介相關學生予社署的「校外支援網絡隊伍」跟進，而醫管局精神科服務透過第三層機制共接獲254宗由校長轉介有嚴重精神健康需要的個案，以及93宗校長諮詢熱線查詢。

議員郭玲麗認為，根據第二、三層機制求助個案宗數，反映支援服務有迫切需求，建議當局考慮將機制恒常化，持續為學生提供支援服務，並優化第二層機制服務範疇及完善機制網，擊能減少轉介至第三層的個案，紓緩人手壓力。她又引述有調查指中學生與小學生精神健康問題數目相若，建議將機制擴至小學。

當局於去年12月公布，在全港中學推行3層應急機制至今年1月，至今年初再將安排延至年底。機制第一層是協助學校及早識別和優先照顧有較高自殺風險或有精神健康需要的學生，第二層是將學校人手不足以應付的個案轉介予社署統籌及安排的「校外支援網絡隊伍」跟進，第三層則是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫管局精神科服務，並設立校長電話諮詢專線，提供專業意見。

當局亦於在去年底推出的「情緒通」24小時熱線，截至上月7日共接聽約57,000宗來電，平均每日約360宗來電，提供即時支援，並轉介約250宗個案予相關機構作進一步跟進。當局又指將於今季分別在6個地區康健中心或康健站推出為市民提供精神健康評估的先導計劃，為篩選出的輕度至中度焦慮症或抑鬱症個案提供介入輔導及轉介，亦會為「關愛隊」隊員提供精神健康支援培訓，包括精神健康急救培訓，充分利用社區資源、經驗及網絡推廣精神健康工作。