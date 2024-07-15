多次性侵強姦女友5歲女兒　七旬漢認六罪押至9.20判刑

一名七旬漢自2005年起，涉嫌藉詞玩「拮雞雞」遊戲，多次性侵外遇女友的年幼女兒，包括強姦及摸私處，又要求女童為他口交。他今日(15日)在高院承認強姦、非禮等共6罪。法庭下令被告還押至9月20日聽取求情及判刑，期間為被告索取心理報告，以了解他的重犯機會。

現年74歲被告秦廣球，已退休。他承認兩項強姦、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為及兩項非禮罪。同意案情指，女事主X在深圳出生，與母親在深圳居住，其父親則在港工作。2004年，Y與被告疑有外遇，被告搬到Y附近居住，並會代Y照顧X。自從X約4歲起，被告經常觸摸X的胸部及陰部，要求X為他口交，更三度把震蛋放進X的陰部。

X憶述於2005年，被告要求她觀看兩套色情影片，要求X跟隨女演員為他口交，並說「你係唔係咁曳唔聽爹哋話？」。被告其後要求與X在床上玩「拮雞雞」遊戲，把陽具插入X陰道。到事主6歲時，被告為她洗澡，期間曾把震蛋放進X陰部。到7歲時，X一家來港定居，被告同樣跟隨他們搬到香港居住。X指，她每周六會到被告家，每次被告都會非禮或強姦她。包括伸手入X校裙及內褲，指插X的陰部，被告亦曾再要求玩「拮雞雞」遊戲。

案情續指，至2022年，X向生父揭露她遭被告性侵的事件。被告被捕後承認他曾非禮X，深感後悔，自覺對不起X及Y。辯方今日求情時建議法庭把刑期定於12年，認為這足以反映被告罪責。

案件編號：HCCC8/2024