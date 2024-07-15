夾公仔疑現避孕套　監管不力教壞細路

夾公仔舖俘虜不少時下年輕一代，即使香港市道疲弱吉舖湧現，夾公仔舖依然能開至成行成市，不論是大舖位或一區內開多間分店都有，可稱為逆市奇葩。不過隨着夾公仔舖愈開愈多，烏煙瘴氣問題陸續湧現。有觀眾向《東呼即應》反映，指旺角有夾公仔舖，疑似提供避孕套作為獎品，難以確保未成年人不能接觸到，部分場主為吸引他人加盟，對台主放入機內物品「睜一眼，閉一眼」。《東方日報》亦曾報道有舖頭透過夾公仔機的「機械爪」大玩擲骰、轉輪盤等賭博成分把戲，但食環署、民政署等部門監管欠積極，東呼現探討夾公仔舖如何烏煙瘴氣。

市民嚴先生認為不應提供避孕套作為獎品，指現在很多此類古靈精怪物品，對兒童的發展有影響。他又指現時兒童對性觀念很模糊、放任，管制一下會較好，但政府好像愛理不理，要等他人發聲才去處理。市民劉小姐認為政府需監管夾公仔舖，甚至應分年齡，規定兒童不能玩。

正當《東呼即應》探究是否真有人沒吸取同業的教訓，網上就有人「幾經努力」成功夾得，卻發現避孕套盒面包裝原來是「裝假狗」，內裏並無避孕套，取而代之的是鎖匙扣。大律師陸偉雄指，有疑似避孕套或疑似自慰棒在夾公仔機出現，有可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》，條例包括一些暴力或腐化，或令人可厭惡的物品，避孕套或自慰棒也好，都屬可厭惡的物品，亦會視之為不雅物品。

他續指，如果涉事店舖加了「未成年禁止」此類字眼，可以在表面上作為一個抗辯理由，但要取決於警告字樣是否放在當眼在方，以及當有未滿18歲的青少年時，又是否有人實際上執法，或在門口查看身份證，否則只是形同虛設，法庭亦不會接受。

至於相關產品原來是鎖匙扣，陸偉雄指很難說它違反了《商品說明條例》，因從頭到尾都沒有說必定是實物，但即使沒有違反該條例，作為一個負責任的商舖負責人亦應肩負起社會道德責任，不能為了吸引多些人光顧，便放置些成人物品作招徠，正正就是該些夾公仔機店舖有很多青少年經常光顧，變相會荼毒青少年。

就今次事件，《東呼即應》向涉事店方了解，店方香港三爪回覆指，有在合約上列明指引提醒台主，現已通知台主在機台玻璃加上清晰說明並寫在當眼處；Aki及丈夫因為喜歡夾公仔，今年4月成為店主，Aki指出收入取決於產品的類型、宣傳以及新鮮度，以她個人的經驗，可以做到每日有1,000元左右的收入，但之後熱潮慢慢退下來，或愈來愈多相同貨物出現，收入就會開始減少。

對於有些「台主」要放18禁的產品作為賣點，Aki認為是「台主」的個人選擇，但亦認為會影響到店舖的形象。她指在做生意而言放「18禁」產品亦吸引不到兒童，結果原來只是一個鎖匙扣，又吸引不到成人，在生意經濟角度，都不會吸引到太多客源持續去夾。相較之下，擺放一些受歡迎的卡通人物、新出動漫人物，或在夏天夾一些風扇與小帽子，都很受兒童或街坊客人歡迎。