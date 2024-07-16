爬蟲類只宜觀賞　「上手」時間勿太長

每年今日（7月16日）為「世界蛇日」，旨在為蛇這類經常被人誤解，甚至被妖魔化的爬行動物平反，讓人真正理解蛇，化解其污名。而明年則為蛇年，令寵物蛇成為都市人熱門選擇，惟同時引起社會憂慮。動保團體解釋，不少蛇性格怕人，不會主動攻擊人類；有業界人士就指，爬蟲類寵物均以觀賞性為主，不建議將蛇「上手」太長時間。

對早前走失寵物蛇事件，香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指出，有部分飼主不了解蛇的特性，忽略動物權益。其實蛇不會主動攻擊人類，多數被咬情況是由於受驚而反擊。他亦擔心部分人貪新鮮、因風水原因而養蛇，明年蛇年一過，或會出現棄養潮。目前協會每月有3條蛇被領養，惟棄養求助則平均每日一宗。他希望市民以領養代替購買，又指部分寵物店的環境或會令蛇感到壓力，引致健康問題；而協會供領養的蛇，均會先進行健康檢查。

爬蟲店店員阿傑從事相關業務兩年多，依他觀察，喜愛養蛇的人涵蓋男女老幼，但養蛇要「預咗有機會被咬」。因為蛇屬冷血動物，「無咩情感」，餵食或取出時一旦令蛇受驚則有機會被咬，故小童或青少年養蛇前要作考慮。另外，阿傑亦提醒，所有爬蟲類寵物均以觀賞性為主，「上手」時間不宜太長；蛇亦最好單獨飼養，即使是同類，亦不建議放在一起養。