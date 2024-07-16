截至6月底　各人才計劃逾20萬宗申請獲批　逾13萬人抵港

經歴2019年社會運動及過去3年疫情夾擊，香港人才流失。為了搶人才及資金，政府推出多項搶人才計劃，當局指截至今年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾32萬宗申請，其中約20萬宗獲批，超過13萬人經各項人才入境計劃抵港，超越當局要在3年內引入10.5萬人的目標。

議員鄧飛今日(16日)在在立法會人力事務委員會上提出關注，指根據當局的數據，只有54%經「高才通」到港人才在港成功就業，又關注人才主要來自甚麼國家；另一議員洪雯就認為「高才通」下一步應「保量提質」，關注是否應為到港人才的年齡及行業設限。

勞工及福利局副局長何啟明強調「高才通」反應正面，計劃不會終止，申請人不用趕着申請。針對來港人才的年齡及從事那種行業，他又指「高才通」計劃容許申請人來港2年內找工作，現時來港人才年齡主要介乎30至40歲，認為有助降低本港老齡化速度，又指如在對申請者施加太多條件，會令申請過於複雜。

當局又指在各類申請中，內地與海外大學的比例約為6比4，海外申請人主要來自美國、澳洲及英國等地。

議員陳紹雄指有來港的人才在內地社交平台《小紅書》表示，來港後發現與預期有很大落差，認為可能是申請人誤解計劃，問及當局有責任解釋。 何啟明強調各項輸入人才計劃的條件已寫得很清楚，如果申請人帶着過高的預期來港，例如誤解可以申請公屋，當局不能因此滿足，而當局會繼續宣傳各項輸入人才政策，又認為來港人才融入香港是雙向，除了香港需要人才幫助經濟發展，人才亦要決定香港是否適合他們。