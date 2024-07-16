博掌聲塗污破壞黃家駒墳墓　兩被告分別判入更生中心及勞教中心

殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，於今年5月遭自稱「光頭Bob」、「劉馬車接班人」的少年大肆破壞，更將破壞過程拍片放上網。涉案少年及負責拍片的男子，上月於觀塘裁判法院同承認一項刑事損壞罪，總裁判官蘇惠德今（16日）作判刑。蘇官指該少年為博取知名度，達到嘩眾取寵效果而得他人認同，作出冒犯性行為，斥責他行為可恥。但考慮到相關報告後蘇官決定判處少年進入更生中心，另一被告則判入勞教中心。

兩名被告依次是報稱學生，剛滿16歲的少年，及報稱冷氣技工的葉子滔（23歲）。兩人承認於2024年5月19日，在將軍澳華人永遠墳場損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產）。辯方求情指少年還押兒童院期間行為良好且願接受規管，葉則已明白案件嚴重性，且還押了3星期，對他已屬慘痛教訓，望判處非監禁式刑罰。

裁判官指，希望被告明白墓地是表達對先人的懷念和尊重。就該名少年，報告顯示他受到網上不良人士影響，加入「白卡聯盟」並作出反社會、破壞社會安寧，及滋擾行為，認為判處紀律拘留式刑罰有助他更生。至於被告葉子滔，報告顯示他適合判處拘留式刑罰。裁判官最終決定判處2人分別望入勞教中心及更生中心。另外，控方申請被告須賠償9,000港元，但2人分別表示未能負擔及需時作賠償，裁判官最終沒有頒布賠償令，並建議事主可作民事索償。

案情指，當日早上11時許，將軍澳華人永遠墳場職員發現黃家駒的墳墓被人破壞，當場截獲兩名被告及報案。執法人員之後發現網上多段視頻，顯示首被告向黃家駒的墳墓淋可樂，咬墳墓的花，用錘仔向黃家駒遺照扑毀。警誡下，首被告說是想出名才犯案。被告葉子滔則承認為首被告拍片。相關片段則顯示，首被告曾用箱頭筆，在墳墓寫上「光頭Bob」、「社會破壞者」、「劉馬車接班人」的字眼。

案件編號：KTCC 984/2024