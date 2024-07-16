有組織指長者家中死亡個案增4倍　議員促18區設支援照顧者中心

藍田德田邨昨晚(15日)被揭發兩老燒炭死亡。長者安居協會指近月「一線通平安鐘」支援中心錄得多宗長者家中死亡個案，是平日的4倍，另近月社工團隊接獲的自殺傾向個案數字亦有上升趨勢，是平日的2倍。

近日自殺傾向個案及家中死亡個案上升，協會即時加強對「一線通平安鐘」用戶及照顧者提供精神健康資訊及支援。另亦與其他機構合作，為協會職員提供長者自殺及精神健康相關專業培訓，並進行個案轉介等協作。根據協會數據，單是6月及7月至今，「一線通平安鐘」支援中心已錄得6宗家中屍體發現個案及2宗自殺死亡個案，是平日的4倍。8宗個案死者均為男性，絕大部分為獨居、患有長期病患、經濟相對困難的超高齡(80多歲至90多歲)長者。屍體發現個案死因待定，而自殺個案長者，則皆在遺書中透露受長期病痛困擾而不欲生，然而個案未曾向支援中心表達情緒問題。

另外，議員李世榮形容慘劇一宗也嫌多，指目前全港約有145萬名長者，加上長期病患者、殘疾人士，人數保守估計超過230萬，而根據過往政府統計處《第63號專題報告書》估計，當中至少有45萬人需要由家人負擔起照顧者角色，全天候照顧他們起居飲食和日常生活。他建議縮短「支援長者及照顧者先導計劃」的時間框架，並以先導計劃的經驗為基礎，將此服務推薦至全港18區。 他又指政府仍需持續宣傳，透過多種渠道，如電視、廣播、社交媒體、社區展覽等，提高公眾對這些支援服務的認知度。

此外，他亦建議港府應推動跨部門合作，醫院作為第一線的機構，醫院應該對這些病人在適當時機提供必要的轉介服務，例如將個案轉介至社會福利署進行後續的跟進工作，確保病人能得到全方位的照顧與支持。他又促請政府盡早在全港18區設立照顧者支援中心，如暫託服務，讓照顧者得以短暫休息，將能有效紓緩他們的壓力。將中心發展成為提供外展照顧、情緒支援熱線、照顧技能培訓等服務的基地，從多方面支援照顧者，讓他們在艱辛的照顧工作中獲得必要的援助。