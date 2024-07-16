中西區逾200處路面破爛情況欠佳　部分向部門反映至今無人理

中西區不少路面嚴重損毀卻無人修補，造成危險。有政黨於上月視察中西區內多處行人路及行車路，發現區內有逾200處行車及行人路情況欠佳，當中部分位置已曾向有關部門反映，但至今仍未進行修補工程。該政黨要求，有關部明應加強檢查道路情況，以確保損毀地方能及時進行修補。

該政黨在上月17日至30日，巡查了中西區多處行人行車路段，包括卑路乍街、德輔道西、皇后大道西、皇后大道中、薄扶林道、德輔道中、干諾道中、般咸道、堅道及山頂等。政黨巡查後發現多處路面陷阱，其中最嚴重的包括堅道公園對開行車道路面有嚴重破損、醫局街行車道路面破爛、或是醫局街堅道交界斑馬線凹凸不平等。

政黨指出，由於路政署通常會使用混凝土或瀝青物料鋪設行車路，若路面破爛則在緊急修補時再以瀝青修復，但瀝青耐用度不高，當重型車輛駛過便會碎裂、凹陷或變形，加上修補路面時承辦商的手工參差不齊，部分路面在維修後，承辦商疑未有妥善抹平瀝青，路面反在修補後凸起，車輛經過時更容易再次壓毀路面，影響行車安全。

而在行人路方面，政黨指由於區內不少行人路用環保磚鋪設，時間漸久，有部分行人路因樹根生長、車輛駛上行人路、店舖推拉重型貨物或承建商舖設馬虎，導致路面地磚凹凸不平及鬆脫，行人容易因此摔跌，且大多損毀位置在重新鋪設後不久又會問題再現，路面陷阱處處。

有關政黨建議部門，應重新評估現時使用的瀝青及地磚質量，並考慮使用較耐用物料；並且在接獲投訴後盡快安排修補工程，維修後亦應加強驗收工序，確保工程質量，保障行車安全。