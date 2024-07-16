新來港人士及專才均可獲就業津貼　有議員憂影響本地勞工

為鼓勵中高齡人士投入勞動市場，政府推出「再就業津貼試行計劃」已開始接受登記。有議員憂有參加者在領取津貼達到上限後，便不再工作，長遠無法幫助勞工市場，又指新來港人士或專才均可申請，質疑會影響本地勞工。當局稱會持續探討優化方案，適時進行檢討。

立法會人力事務委員會今日(16日)討論相關計劃，針對議員的憂慮，勞工處回應指期望計劃能成為起步點，相信如果中高齡人士能夠連續工作一年，便有望繼續穩定地持續就業。

勞工處又指只要符合年齡資格、可在香港合法受僱，並已連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作，不論新來港人士或專才均可申請。

議員陳永光詢及若果計劃反應理想，當局會否加大申請名額。他又關注透過各項人才輸入計劃的新來港人士，若來港後連續3個月沒有工作，可否申請參與計劃？如果可以的話，如何確保計劃可優先保障本地工人就業優先保障本地工人就業，以達到釋放本地潛在勞動力的目的？

勞工處副處長何錦標回應指若計劃反應理想，名額方面會因應實際情況看看資源可否配合。他說新來港人士或專才，只要符合年齡組別、可以在香港合法受僱、過去3個月沒有從事任何有報酬的工作條件，都是計劃針對的對象。他重申，按整體計劃的設計目標，新來港的專才若因種種原因而有一段時間沒有工作，若透過計劃投身職場，不會違背計劃的原意，亦有助勞動市場的供應。

對於當局的回應，陳指計劃應是保障本地僱員就業，釋放本地人的勞動力，還是幫助輸入香港的外來人才去謀生，分享本地人的就業機會？他說勞工界都希望當局清晰回應問題，會怎樣保障本地勞動市場

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勞工及福利局副局長何啟明指新來港人士來到香港已是香港人，所有香港人都能參與勞動市場是政策原意，其實新來港人士多數是20餘歲至30歲，而計劃主要針對40歲以上的中年婦女或中高齡人士參加，雖然不排除當中有人的年齡跟計劃重疊。不過政府會已聽到議員的意見，會看看如何優化操作，適時檢討。

議員江玉歡指試行計劃已於昨日(15日)推出，有關表格和申請要求亦已經出街，今日才在議會討論到底有何作用？她認為討論應該要更早，不應待「生米煮成熟飯」才提交議會討論。

參加「再就業津貼試行計劃」人士連續完成6個月全職工作，可獲發1萬港元津貼，連續完成12個月全職工作，則可再獲發多1萬港元；完成兼職工作可獲發半額津貼。參加者在計劃推行期間，最高可獲2萬港元再就業津貼，預計有6,000人受惠。