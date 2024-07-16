調查：85%港企採用AI　56%需提升員工技巧及增聘相關人才

數碼轉型及人工智能（AI）技術，有助提升企業效率、降低成本及增強競爭力。新一期調查顯示，儘管香港企業在應用新興技術如人工智能/機器學習、擴增實境(AR)/虛擬實境(VR)/混合實境(MR)及區塊鏈方面，比亞洲其他地區的同業有所落後，但85%的受訪港企仍表示正計劃或已採用人工智能，與亞洲其他地區的93%比例相當接近。

香港無線科技商會於今年5至6月，訪問了251間在香港及亞洲其他地區有業務的香港智能手機應用程式公司的管理階層。調查發現，46%受訪港企表示人工智能/機器學習將是公司未來1至2年的首要技術重點。展望未來一年，11%受訪港企表示有計劃在人工智能領域投資超過50萬港元，較亞洲其他地區的19%略低。至於未有計劃在人工智能投放資源的受訪企業比例，港企為11%，遠較亞洲其他地區的1%為高，反映港企在人工智能技術領域投放資源的態度較為謹慎。

在開發助手方面，表示會應用的港企佔所有受訪港企的比例貼近亞洲其他地區的水平，反而在應用圖像、影片生成工具，港企與亞洲其他地區的數據差距較大，港企為50%，而亞洲其他地區則高達80%。58%受訪港企表示價格會影響企業是否應用人工智能，同時技術制約及人工智能的複雜性也是阻止企業使用人工智能的原因。亞洲其他地區的企業則將私隱安全、可靠度及用戶信賴程度列為使用人工智能的主要考慮因素。問到受訪企業預期人工智能將為企業帶來怎樣的需求時，56%受訪港企表示需要提升員工的技巧，包括讓他們報讀外部課程，以及需要增聘人工智能相關的人手等。

另外，僅有19%受訪港企表示在2024年有錄得盈餘，較2023年時的同一調查下跌11%。擁有跨區業務的受訪港企，由2022年的42%急增至89%，增長47%。本地應用程式開發公司在2024年的年度收入普遍較2023年上升，其中年營收在100萬元以下的受訪港企比例從58%減至30%；年營收在1000萬元以上的受訪港企增加18%，達到34%。此外，23%受訪港企表示有超過一半的收入來自手機應用程式業務，比2023年時上升2個百分點。處於虧損狀態的受訪港企對於未來能否達至收支平衡亦表示樂觀，64%預計於未來一至兩年達到收支平衡，更有4%表示於一年內回復正數。

香港無線科技商會主席李勁華表示，85%港企有計劃或已經採用人工智能，在數字上雖與鄰近地區的比例相當接近，但仍稍為落後，因此業界有必要制定全面策略，以加快新技術應用，期望政府能夠支援業界，增加新興技術投資、解決人才短缺問題， 保持香港競爭力。