涉於夾公仔舖偷9隻公仔　男警認3項盜竊罪　判240小時社服令

屯門華都商場一間24小時夾公仔店，於今年1月疑被一名穿全黑衣褲、頭戴漁夫帽的男子用磁石從公仔機拖走9隻公仔至洞口，再取走總值逾2,000港元的公仔。懷疑涉案男子之後被捕，揭發原來是一名男警。他被控3項盜竊罪，上月底在屯門裁判法院承認所有控罪，今被署理主任裁判官鄧少雄判處240小時社會服務令。鄧官指警員犯案屬加刑因素，被告求情時卻完全沒有提及。

涉案35歲被告周君衞，控罪書上報稱是公務員。據悉他任職警察，現已被停職。他被控3項盜竊罪，控罪指他於2024年1月13日，在屯門華都花園商場1樓42、48B及52號舖偷竊9隻公仔，總值2,044元，而上述物品為陳繹名及周承洛的財產。被告是在1月14日凌晨時分被捕，之後正式被落案起訴。

裁判官指早前替被告提取的社會服務令報告尚算正面，但被告早前求情時完全沒有提及其警員身份，裁判官在閱讀報告時才得悉此事。裁判官強調警員犯案屬加刑因素，報告建議判處80至180小時社會服務令，但裁判官經考慮加刑因素後，決定上調至判處240小時社服令。

同意案情指 ，當日凌晨1時許，有夾公仔機「台主」透過閉路電視，發現被告疑用一塊方形磁石，將公仔拖至夾公仔機的取獎出口。「台主」即時前往現場，要求被告打開袋，被告嘗試逃走，最終被截獲，並在被告褲袋及袋內，檢獲9隻公仔。案發時被告穿黑衫黑褲，戴黑色漁夫帽及口罩。

案件編號：TMCC 970/2024