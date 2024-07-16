破兩宗遠洋船走私案　運美赴南韓貨櫃檢雪種等8000萬元貨

海關有組織罪案調查科根據風險評估及情報分析，近日鎖定2個出口到美國及1個出口到南韓的海運貨櫃作檢驗。第一宗案件發生於7月9日，海關檢驗以美國為目的地的貨櫃，其中一個報稱載有地氈和膠樽，另一個報稱載有儲物袋和膠樽；第二宗案件發生在7月11日，該個原定送往南韓的貨櫃，報稱載有橡膠製品及膠手套。經檢驗後，海關在上述貨櫃內搜出大批未列艙單貨物，市值約8,000萬港元。

調查人員表示，海關針對該3個貨櫃進行X光檢查，發現有可疑影像，其中送往美國的貨櫃內部較為雜亂，能夠看見不同種類貨物；送往南韓的貨櫃內有部分貨物的密度和形狀，亦與所報稱的貨物內容不符。基於以上發現，海關認為貨櫃內極有可能藏有走私貨物，於是開櫃檢查。

人員指，前赴美國的2個貨櫃內藏有的未列艙單貨物，主要為雪種，其次有香水、打火機和其他電話配件，而貨櫃內不存在已申報的貨物。涉事雪種屬於第2類危險品，它在運輸及儲存方面均受到《危險品條例》規管，若果打算出口，需要先向海事處作出申請，有理由相信，不法分子是為了逃避規管而進行走私。

另外，前往南韓的貨櫃當中，關員在櫃門位置首先發現經申報的膠手套，但移開該批膠手套後，隨即尋獲大批電子產品，包括觸控面板、血氧機和其他電話配件等。海關目前正就兩宗案件的貨物來源及目的地進行調查，相信兩案並無關聯，不排除稍後有涉案人士被捕。

人員續稱，就該兩宗案件，海關亦留意到該3個貨櫃所申報的貨物均為價值較低的物品，相信不法分子是希望透過走私高價值物品，從而賺取關稅上的差價。如果成功偷運至當地，料可逃稅達700萬港元。