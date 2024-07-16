七旬漢玩滑翔傘失聯　尋回昏迷送院亡　初步調查指事故因由待定

一名七旬漢今年6月於大嶼山玩滑翔傘失聯，最終在伯公坳尋回，他當時昏迷需送院。民航意外調查機構今日(16日)發表意外的調查初步報告，指調查組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。

資料顯示，事發於今年6月17日，事故類別屬飛行失控。一名滑翔傘飛行員當日與同伴們前往位於南大嶼郊野公園的南大嶼山東滑翔傘活動區起飛場，他獨自於下午2時30分左右以反向起傘的方式起飛，並計劃在下長沙泳灘降落。

惟在滑翔傘飛行員飛了一會兒之後，其滑翔傘被風慢慢地吹上雲層。他的同伴們用手提無線電對講機提醒他需抵銷上升速度，然而該飛行員沒有回應。直到當日大約下午3時，終於從對講機裏聽到飛行員的聲音，並告知他被困在樹上，不久後裡再沒有語音訊息，同伴們其後報案求助。

經搜救行動後，在當日晚上9時25分左右在大東山附近的斜坡上尋回失聯的滑翔傘飛行員，他在昏迷的狀態下被送往山下，並於翌日，即6月18日凌晨2時40分左右被送往北大嶼山醫院。他後來被證實死亡。