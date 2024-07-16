貨機折返機場急降時爆胎　意外調查機構公布初步報告

一架貨機在上月17日早上緊急折返香港國際機場，在約7時30分降落時疑爆胎，貨機停留在機場北跑道西端，令北跑道不能運作，導致機場只能以單一跑道升降，航班因此大受影響。民航意外調查機構今日(16日)發表初步調查報告，指調查小組會繼續分析所收集的數據及資料，以確定此嚴重事故的情況、成因及促成因素，同時確定進一步需要調查的範圍和要跟進的調查方向。

資料顯示，涉事飛機為波音747-400F型(註冊編號：美國，N406KZ)，事發時駕駛艙內有4名飛行員，客艙內另有1名作為乘客搭乘的休班機組人員。該貨機在當日上午4時09分從香港國際機場起飛，目的地為安克雷奇國際機場。

飛機從香港國際機場的25L跑道起飛。在起飛滑跑過程中，當加速至80節至100節之間時，飛行員感受到機身出現輕微的偏航和震顫現象。然而，由於駕駛艙內並沒有出現任何表明飛機飛行能力受影響的警示或迹象，因此起飛過程繼續進行，起落架也按程序正常收起。

大約飛行了26分鐘後，當飛機爬升至初始巡航高度飛行高度層 Flight Level (FL)2903時，EICAS4系統顯示「HYD QTY SYS LOW 1」(液壓系統油量低1)的警告資訊。飛行員按照相應的檢查單程序操作，並諮詢了阿特拉斯航空的地面中心，機長最後作出了折返香港國際機場的決定。