機管局推獎勵計劃助恢復航運力　增加航線每年可獲700萬獎金

香港機場管理局宣布，推出兩項獎勵計劃，鼓勵航空公司增加航點及關鍵長途航線，每條航線每年最多可獲約700萬港元獎金。機管局表示，計劃已於上月推出，目前已有6間航空公司開設8條新航線，包括台灣航空公司星宇航空開設來往香港及台北航線；又指計劃旨在協助航空公司盡快恢復服務，不設金額及名額上限，期望今年底客運量可恢復至疫情前水平。

機管局機場運行副總監方瑞文表示，新增航點獎勵計劃為期兩年，按機型大小，首年每次升降獲1至2萬港元獎勵，第二年獎勵減半。至於關鍵長途航線獎勵計劃則為期3年，每次升降同獲1至2萬元獎勵，第二年獎勵降至75%，第三年再降至50%。兩項獎勵的金額及名額均不設上限，但航線新增首年必須連續20個星期提供服務，預計每條航線每年最多可獲約700萬港元獎勵。

方瑞文指出，計劃自上月1日推出至今，已有6間航空公司、共8條航線獲得獎勵，包括星宇航空來往香港至台北的航線，以及香港快運來往香港至菲律賓的航線。方又指，疫情後來往香港的短途航線已恢復至疫情前水平，惟長途航線恢復滯後，期望計劃可令整體航班運力，在年底前恢復至疫情前水平，強調計劃是希望加快航班恢復速度，並非向航空公司提供補貼。