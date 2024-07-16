能源公司與餐飲集團合推本地菜入饌　推動健康飲食兼減碳

極端天氣不斷，本地連鎖餐飲集團與能源公司合作，推出以本地種植蔬菜為主的餐飲計劃，由本地農場提供包括苦瓜、青瓜及南瓜等時令菜入饌，以餐前廚餘取代化肥，盼透過轉廢為能鼓勵港人減碳，也可反思極端天氣對地球的影響，減低污染。

煤氣公司與美心集團與合作推出「WeGen x 本地薑」企劃，以本地再生農業(WeGen farming)農產品入饌的菜式，向市⺠推廣低碳飲食，煤氣公司旗下逾200萬會員可以優惠價品嘗。企劃覆蓋美心集團於本地共約40間食肆，包括快餐等不同食肆都會採用相關本地菜。

煤氣公司商務總監—香港公用業務/可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光出席傳媒午宴時指，極端天氣持續，2024年是香港有紀錄以來最熱的上半年。煤氣公司以煤氣生產時產生的熱能，傳送毗連的美心食品廠房，為期提供部分能量去推動抽濕機，估計為食品廠每年減少約800噸碳排放，冀望能起示範作用，鼓勵本港企業為減碳出一分力。

美心集團首席營運官(香港及澳門)蕭德威指，是次本地菜會用集團的餐前廚餘，例如果皮、咖啡渣，以至三文魚骨等，轉變酵素取代化學肥料，可在無農藥及化肥下，種植天然本地菜，約有40間門店參與，市民可獲相應獎賞及參與保育工作坊等，實行健康飲食兼減碳。

相關本地菜暫時由一家本地農場供應，每年供應約30噸，按時令種植不同菜，目前供應包括沖繩苦瓜、白苦瓜、本地青瓜及牛油南瓜四款時令菜，會入饌的菜式如苦瓜燜鱔及南瓜蒸肉餅。