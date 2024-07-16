孖生姊妹遭舔乳指插陰道等　契哥三項非禮罪成囚3年半

現年17歲的一對孖生姊妹，於7至13歲期間寄居契父母家中，疑被已婚契哥多次非禮，包括舔乳、摸胸及指插陰道等，兩姊妹其後向社工透露揭發事件。該契哥否認5項非禮罪，經審訊後被裁定當中3罪罪成，今日(16日)被區院暫委法官周燕珠判監3年半。法官指被告與事主年齢相差近16年且涉違反誠信，被告在其中一項控罪之行為更接近與事主性交，故有加刑因素。

32歲被告D.W.被控5項非禮罪，涉及兩名事主X及Y。被告分別被控於2014年9月某日、2019年11月及2020年某日非禮X；另被控於2015年至16年某日、2019年某日非禮Y。被告經審訊後被裁定涉及2019年至2020年的3項控罪罪成，當時兩名事主只有12至13歲，其餘控罪則罪名不成立。

法官引迹兩名事主的報告指，事件對X的心理有低至中等影響，並令X感無助，她得悉胞妹亦被性侵曾持被告母親求助，對方反責怪她們不要親近被告並稱「抵你」，令她造成心理傷害。Y亦對事件感矛盾，但無明顯情緒困擾，惟心理學家認為她屬逃避。而兩姐妹亦受事件影響，害怕接觸異性。被告的報告則顯示，已婚的被告於今年與妻子分開，他至今仍認為兩名事主誣衊他，並指她們是從淫褻刊物學習到相關知識再用以誣衊他，報告認為他重犯機會屬低至中等。

據罪成控罪的控方案情指，X及Y為孖生姐妹，2人的父母居於內地，她們在港由契爺契媽照顧，被告則為契媽的兒子並與她們同住。被告於2019年某天，當Y在床上時，撫摸她的乳房、舔她乳頭及陰部，事後Y收了被告400港元；同年11月，被告亦曾捉着X摸她胸部，且隔着她內褲摸其陰部，她合起雙腳打算呼救時，被告把手指伸進其口中，又強行把她拉入房內，脫下其褲子舔其陰部及手指插陰道，及後被告更穿着褲躺在X身上作出模仿性交的動作。X其後覺不值並叫被告給她500港元；2020年，被告亦曾伸手進X的衣服內撫摸其胸部約10秒。直至2021年6月，X及Y把遭被告性侵一事告知社工並揭發案件。

案件編號：DCCC 854/2022