失明婆婆申醫療費減免　手續繁瑣玩殘長期病患

港府財政情況不佳，財赤超過千億元，早前表示要研究增加公共服務收費，包括公立醫院急症室收費以增加收入兼打擊濫用。但有調查顯示，逾半受訪者不贊成調整收費，超過60%人不清楚醫管局醫療費用減免機制的申請資格。有獨居失明婆婆向《東呼》申訴，指申請醫療費用減免的手續複雜，申請成功半年後又要重新遞表。有社區團體認為，申請醫療費用減免手續繁瑣，會令有需要病人卻步，希望當局可以簡化申請程序。

有團體近日以問卷形式，訪問了229名市民，約57.2%受訪者不贊成調整公營醫療收費，另約64.2%受訪者表示不知道即使並非領取綜援人士，若有經濟困難，亦可申請醫管局醫療費用減免。低收入人士、長期病患者及貧困年長病人均可申請醫管局的醫療費用減免，申請人需要通過每月入息審查，其家庭資產亦設有限額。年約72歲的繆女士是失明人士，因患多種長期病，大約每3個月便要到公立醫院覆診一次。她領取長者生活津貼，符合資格申請醫療費用減免，但指申請手續複雜，還要見醫務社工，來回3至4次，等候見社工及處理最快也要1小時。

經過醫務社工轉介和幫助下，繆女士終於在5月成功獲批核半年期醫療費用減免，距離下次限期前還有4次費用減免。不過，協助她申請的香港社區組織協會幹事連瑋翹指豁免次數有限，未必每位長者想申請。他表示，減免額度主要看資產和入息，資助額、年期均可不同，處理人士也可不同，對申請者而言可以頗複雜。

另外，連亦指，目前醫療費用減免尚未完全涵蓋至公院的中醫服務，暫只涵蓋綜援戶口，對弱勢群體來說有一定經濟負擔，促請當局考慮日後設中醫豁免制度，而公營醫療收費調整一定要考慮基層人士負擔能力，其中如何改善基層醫療，讓大家不用去急症室，以及考慮如何簡化豁免制度十分重要。

議員郭玲麗則指，其中最主要問題是當局對醫療費減免的宣傳不足，公院醫護人員也不會主動告知，認為可優化相關安排，主動讓人清晰了解申請途徑，亦應善用目前醫院聯網的互通系統簡化申請程序。至於中醫收費豁免，她認同應該要擴大範圍，可便利中西協作，讓市民得到更好治療。

醫管局回覆《東呼》查詢表示，截至去年12月31日，2023至24年財政年度獲醫療費用減免的符合資格人士總人數達約52.5萬人，2022至23年度更多，達約129.4萬人，當局解釋該年度的人數增幅主要因新冠抗疫措施而獲減免醫療費用所致。目前公院大部分醫療服務均要用公帑補貼，若大幅加價收回成本，必定會對基層市民造成沉重負擔，亦會造成私營市場跟風，造成惡性循環。當局與其打公營醫療系統主意向小市民「開刀」，倒不如叫停大白象工程更實際。