大埔鐵路博物館及南灣泳灘兩古樹　將於下周一被移除

兩棵分別位於南區南灣泳灘及大埔區香港鐵路博物館的古樹名木，因患病及出現腐爛情況，健康及結構狀況無法復原。​康樂及文化事務署今日(16日)表示，鑑於該兩棵樹木所處位置人流眾多，為保障公眾安全，最後決定將於下周一(22日)將之移除，其後會於附近地點補種欖仁樹或紅花玉蕊。

位於香港鐵路博物館的樹木是細葉榕，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD TP/9。 該樹木高約17米，在2020年7月證實受褐根病感染後，康文署隨即進行相關護理工作，包括為該樹進行定期檢查及護養、修剪樹冠、安裝纜索及施用殺真菌劑等。惟從去年開始，該樹的健康狀況日漸轉差，以致樹冠日漸稀疏，根部和樹幹底部位置的木質發現明顯腐爛，顯示該樹受褐根病感染的情況嚴重，健康及結構無法復原。為配合移除工作，香港鐵路博物館將於下周一暫時關閉，並於下周三(24日)重開，而周二(23日)則為博物館休館日，敬請留意。

而另一位於南灣的樹木是一棵木麻黃，於《古樹名木冊》內的編號為LCSD S/16。 該樹木高約15米，自去年開始發現健康及結構欠佳，樹冠不對稱及稀疏，分叉幹裂開，分枝和主幹底部亦發現有內部木質腐爛情況。康文署一直為該樹進行定期檢查及護養，包括施用殺真菌劑、安裝纜索，以及修剪和移除腐爛樹枝以緩減樹木風險。儘管至今已實施了多項措施，其健康及結構狀況仍持續不斷轉差，無法復原。