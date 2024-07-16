傳怪獸家長迫買位乘客讓坐予子女　快運：未成年不能坐緊急出口

香港快運近日鬧出航班座位安排風波，再引起社會熱議。有網民昨日（15日）在社交媒體上表示，有「怪獸家長」為了與兩名子女一齊坐，在前往日本的UO690航班上，「霸王硬上弓」要求已付費揀位的乘客讓座，當時客服人員僅向被搶位的乘客聲稱回港後可申請退款。香港快運回覆本報稱，已向協助對調的乘客解釋並承諾會退回自選座位的費用，又十分感謝當日各位乘客的理解和配合。

有網民日前在社交網站的群組「香港快運關注組」表示，自己乘搭香港快運航班UO690時，目擊有「怪獸家長」帶同子女出遊，但沒有加錢揀位，上機後竟乘機發難，要求付費揀位的乘客讓座，更聲稱「UO(香港快運)又entertain(招待)班怪獸(家長)喎，搞到被搶位乘客㷫到爆。」

香港快運航空回覆指，有關7月15日UO690航班座位安排的事宜，因機型轉換的關係，一行四人家庭最初預訂的座位變成緊急出口座位排。根據規定，當中兩位未成年的乘客不能坐在緊急出口座位排，因此與相關家庭解釋調位需要、並得到另一排四位乘客的同意後（當中包括兩位已付費自選座位的乘客），迅速安排對調。

香港快運續稱，若乘客未符合相關安全規定，香港快運會為該乘客重新安排替代座位，十分感謝當日各位乘客的理解和配合