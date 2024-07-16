廖孖記腐乳含菌過量　跟進檢測超標12倍　食安下令停售回收

瓶裝腐乳「廖孖記衛生腐乳王」樣本再被驗出含過量蠟樣芽孢桿菌，且超標12倍。食物環境衞生署食物安全中心今日(16日)表示，早前已向生產商作出指示，惟跟進檢測的結果仍屬不滿意，現已知會涉事商戶有關違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架，而生產商廖孖記有限公司已按指示回收受影響批次產品。

涉事產品名為「廖孖記衛生腐乳王」，淨重255克，食用日期至2025年8月7日，來源地為香港。食安中心早前已公布透過恒常食物監測計劃，在西營盤一個零售點抽取的瓶裝腐乳樣本中檢出過量蠟樣芽孢桿菌，並在跟進事件時，再於上周二(9日)從油麻地一個零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示該樣本每克含130萬個蠟樣芽孢桿菌。

食安中心早前亦已派員巡查有關食物製造廠，向其負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食物製造廠檢視和改善生產流程，以及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，食安中心會提出檢控。市民可於辦公時間致電生產商查詢有關產品回收事宜。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。