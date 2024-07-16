書展明日起連辦7天　每日有作家電影人等細訴「影視文學」

香港書展明日(16日)正式開幕，與同期舉行的運動消閒博覽及零食世界，一共吸引760間展商，場內場外舉辦超過600場講座及文化活動。為期7天的展期，每日均有名作家、學者及嘉賓講者，包括呼應年度主題「影視文學」的電影人，以及各界名人等前來開講。

今年書展的年度主題是「影視文學」，「文藝廊」設有年度主題推介作家、焦點導演及經典改編影視作品，共3個展區，展出相關名家的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等。而文藝廊內更設迷你影院，播放精選的經典片段，提供觀眾沉浸式的視聽體驗。至於世界文藝廊則搜羅了31個國家及地區的珍貴展品及文學作品。零食世界有承載着不少港人童年回憶的雀巢首度參展，帶來雀巢大腳板及冰冰系列等懷舊雪條。同時，雀巢更在展會首度推出雪糕月餅，旗下的Dreyer's亦會推出新產品。

展區其他焦點展品方面，包括《九龍城寨･圍城》相關電影作品、小說原著、舊時九龍城寨的模型、經典動畫《飄零燕》話劇的戲服及木偶。今年捷克現代主義小說先驅卡夫卡逝世100周年，書展將展出其珍藏版的小說《變形記》。此外，世界文藝廊的工作坊非常受歡迎，今年會有九龍城寨花牌、戲曲臉譜、南韓民畫等工作坊。

運動消閒博覽方面，「運動大本營」設有不少現場體驗活動。香港體育學院帶來即影即有裝置，市民可手持打氣字句影相為奧運運動員送上祝福，集合大家的相片會砌出大型馬賽克打氣牆。另外，「運動大本營」展區更有香港遊樂場協會帶來的全新親子繩網飛索，當中不單有繩網，更有飛索，由教練指導穿過不同關卡，最後會飛越15米的飛索，過程會做足安全措施。除此，香港遊樂場協會更帶來「CROSS THE CITY忍者障礙運動」體驗，源於日本電視遊戲節目，障礙跑更將於2028洛杉磯奧運成為現代五項的其中一個項目。