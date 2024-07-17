東方日報A1：通街殘破埋伏　部門修路踢都唔郁

香港被譽為國際金融中心，但核心地帶的中西區卻有200多處街道、行人路爛蓉蓉，極影響市容，又不利本港發展旅遊業！有政黨昨日召開記者會，公布該黨巡查後發現中西區內有逾200處路面嚴重損毀的情況，他們指，曾向部門反映部分道路及街道問題，但至今仍未有部門安排進行修補工程。中西區路面情況欠佳，偏偏區內滿街遊客，議員指若有遊客不幸跌倒，甚至隨手街拍，爛路情況也會影響香港形象，促有關部門加強檢查及維修道路情況，保障行車及行人安全。

該黨在上月17日至30日，巡查中西區多處行人和行車路段，包括卑路乍街、德輔道西、皇后大道西、皇后大道中、薄扶林道、德輔道中、干諾道中、般咸道、堅道及山頂等。發現多處路面「陷阱」（見表），最嚴重的包括水街及德輔道西交界行車路、上環皇后街及德輔道西交界的斑馬線路面、堅道公園對開行車道路面、醫院道行車道路面，或是醫院道堅道交界斑馬線凹凸不平等。

而上環皇后街及德輔道西交界的斑馬線路面，更曾有長者在步行時因蓉爛路面而被絆倒，一度受傷需要入院。中西區區議員劉天正指出，由於路政署通常會使用混凝土或瀝青物料鋪設行車路，若路面破爛、便緊急修補，即以瀝青修復，但瀝青耐用度不高，當重型車輛駛過便會碎裂、凹陷或變形，加上修補路面時承辦商的手工參差不齊，部分路面在維修後，承辦商疑未有妥善抹平瀝青，路面反在修補後凸起，車輛經過時更容易再次壓毀路面，影響行車和馬路安全。

而在行人路方面，政黨指由於區內不少行人路用環保磚鋪設，時間漸久，有部分行人路因樹根生長、車輛駛上行人路、店舖推拉重型貨物或承建商鋪設馬虎，導致路面地磚凹凸不平及鬆脫，行人容易因此摔跌，且大多損毀位置在重新鋪設後不久又會問題再現，導致路面陷阱處處。

該黨建議政府相關部門重新評估現時使用的瀝青及地磚質量，並考慮使用較耐用物料；並且在接獲投訴後盡快安排修補工程，維修後亦應加強驗收工序，確保工程質量，保障行車安全。

議員陳學鋒坦言，逾200處路面損毀問題均屬嚴重，尤其下雨天情況會更加危險，因為路面地下有泥水，水土流失下會令路磚等鬆脫，甚至「落完雨睇唔清好易差錯腳。」

他又指出，中西區路面損毀非常嚴重，即便有關部門在接獲投訴後通常只是「見爛補爛」，擔心若旅客因而絆倒也會對香港印象不好，加上雨季即將來臨，呼籲有關部門加快處理和加密巡查，或是使用一些預製組件作維修之用。

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