喇沙再誕兩狀元　一赴英讀經濟　一中大升讀醫科

香港中學文憑試今日（17日）放榜，喇沙書院誕下兩名男狀元，其中包括一名超級狀元，即在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**。成為狀元的兩名「喇沙仔」分別是陳澤鋒和超級狀元鍾栢綸，二人面上流露笑容心情輕鬆，陳澤鋒稱未來會選擇到香港中文大學升讀醫科，而鍾栢綸則表示未來會到英國的倫敦帝國學院就讀Economics finance and data science（經濟金融及大數據）。

鍾栢綸心情平靜，他形容考獲超級狀元是「一段路的終結和一段路的開始」，認為不止自己，亦有許多同學擺了很多心機在文憑試上，明白到自己有責任前進，才能入到心儀大學。

對於已獲倫敦帝國學院取錄，他稱自己本身對經濟市場很有興趣，故希望活用這些學習知識可以融入社會，加上未來社會亦非常需要大數據的幫助，用以作天氣預測，甚至制訂制度。被問及公社科與通識科的分別，他指對他來說由一開始便是讀公社科，所以其實是「無改變過，好難量化讀多幾多時間」，認為公社科較多是平時上堂日積月累的探索。

對於成為狀元，陳澤鋒坦言心情喜出望外、心情興奮，認為是一個提醒和激勵，要他幫助更多的人。他未來會讀擇就讀中大，因為計劃在香港就業做醫生，且往年也有很多喇沙書院的師兄在中大讀醫，故認為在本地升讀醫科是最簡單的選擇。

喇沙書院中文科科主任、服務學習科主任谷明瀚，亦是兩名狀元的班主任，他受訪時表示，學校對誕生狀元感到非常激動，形容心情「好興奮好開心」，這表示學校在優化科目策略正確，面對不同科目也能應對，感覺好榮耀。

他又稱同學考獲狀元的關鍵不在學校，是同學「好有實力、勤力謙虛」，且有參加不同課外活動增加學習經驗，例如超級狀元的鍾栢綸本身是粵語辯論隊成員，狀元陳澤鋒也是普通話辯論隊成員和校刊編輯部主編，他稱讚同學自身也好勤力，又熱愛與同學分享。

對於如何「培育狀元」，他指學校會多鼓勵學生嘗試不同課外活動，最重要的是家長應多鼓勵子女，提升他們的學習動機，可以幫助學生在日常生活學習的態度，以及認同學生的勤力。