公民科首屆文憑試表現理想　政府指是學生努力非較以往容易

DSE今日(17日)放榜，教育局局長蔡若蓮指公民與社會發展科首屆文憑試順利落實，學生的表現非常理想，認為新評分方法可反映學生的學習成果，但不代表學科較以往容易，亦不宜直接與以往作比較。她強調公民科與其他學科一樣是以標準參照模式，課程難度及要求均符合DSE水平，相信考生的良好表現是學生和老師共同努力，課程亦切合考生的實際學習需要。

她又指政府為考生提供不同的出路和升學階梯，單是今年，專上院校和機構合共提供4.69萬個學士及副學位學額，考生有許多選擇，最重要是選擇適合自己的跑道，「條條大路通羅馬」。如有擔心，應與其他人分享感受，考生應感謝自己的努力，老師及家長作為最堅強的後盾。

她期望學生以好心情迎接成績單及未來，寄語考生要有健康體魄，多做運動，面對挑戰，正向情緒很重要，亦不要忘記夢想。她認為決定未來並非成績單而是堅持，要有積極態度，出路比想像多，應善用資訊平台及熱線。她勉勵考生在人生旅途要珍惜成長過程，同伴同行非常重要，文憑試只是人生其中一個關卡，應尋找路徑，超越自己。