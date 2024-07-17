聖保羅男女中學誕兩超級男狀元　計劃本地讀醫科及到英國讀經濟

中學文憑試今日（17日）放榜，今年誕生10名狀元考獲6科5**及公民科「A」的成績，其中8人更是「超級狀元」。傳統名校聖保羅男女中學誕生兩名超級男狀元，分別是歐陽張維和黃澍僖。歐陽張維打算於大學修讀經濟學或環球商業管理，黃澍僖則想修讀醫科。

聖保羅男女中學去年誕2名超級狀元，今年同樣再誕2名超級狀元。黃澍僖於4個核心科目，以及選修科目物理、化學、生物，連同數學延伸部分考獲7科5**，成為「超級狀元」。黃同學表示小時候想做律師，但直到中三開始確立想讀醫科。社會原因是認醫療資源不足，個人原因則自己是「醫生常客」，小時候已經常鼻敏感，一發作可以有嚴重症狀。而社會上還有很多同樣困擾的人，希望未來有機會到公立醫院幫助有需要的人。對於科技大學爭取建立本港第3間醫學院。他則指本港面對人口老化等問題，十分贊成建立新醫學院。

同樣來自聖保羅男女中學的歐陽張維，於4個核心科目，以及選修科目物理、化學、經濟，連同數學延伸部分共考獲7科5**，成為「超級狀元」。他將計劃赴英國修讀經濟或選擇科技大學修讀工商管理，修讀經濟學是因為平時會經常思考如何幫助幫助弱勢社群，例如教育資源如何公平分配，令更多人可以各展所長，所以想藉學習經濟學社會福利等知識，令更多有志向的人獲得更多資源「做自己想做既嘢」。

歐陽張維又透露未來留在香港工作，因為香港一直都是自己居住、成長的地方，想在香港幫助弱勢社群，延續香港過往的輝煌；想讓自己成長的地方變得更好。當問到平時如何分配時間平衡學習同休息，他稱會給予自己適當的休息，在最辛苦和壓力很大的時候會讓自己停下來，亦希望這樣做可以取得理想的學習效果。他又補充，目前暫時未決定在哪裡升學，需要考慮個人可否習慣外國環境、經濟等因素，但即使赴外升學仍希望回港幫助有需要的人。