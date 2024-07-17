書展開幕熱血書迷清晨5時排隊輪候　鍾情本地作家小說

第34屆香港書展今日(17日)開幕， 連同香港運動消閒博覽及零食世界，三項活動共有760家展商參與。今年書展以「影視文學」作年度主題，早上10時正式開幕，大批市民魚貫進場，部分書迷心急奔跑向心儀攤檔購書，整體秩序大致良好。而東網記者清晨在場外視察時，也發現近1名書迷早於6時已排隊輪候入場，排頭位的書迷鍾情本地作家的小說作品，稱每年都進場支持。

今屆書展的「文藝廊」將分成三大展區，聚焦「年度主題推介作家」、「焦點導演」及「經典改編影視作品」。而本地作家的小說作品亦受書迷青睞，今日清晨五時多到場排隊的書迷，排頭位，身穿背心短褲的杜先生向東網記者表示，他是本地作家林咏琛的書迷，每一年都會排隊進場支持她的小說。翻查資料，她的作品《魔幻廚房》及《共生》獲改編成電影，切合今屆「文藝廊」中經典改編影視作品的主題。

書展亦會邀請華文作家及世界各地著名作家親臨分享創作歷程，書展場內場外共逾600項活動，為書迷提供多元化節目，明日（18日）將首次舉辦「IP圓桌會議」，邀請國際出版及版權業界代表探討人工智能迅速發展對IP版權產業化帶來的挑戰及機遇。