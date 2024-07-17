截至今年6月　發還產假薪酬申請逾2.5萬宗　涉款5.45億

勞工處自2021年4月1日起推行「發還產假薪酬計劃 」，截至今年6月，計劃共接獲25,105宗申請，計劃已發放5.45億港元發還款項，而申請不獲批的主要原因是有關僱員在產假開始前未有在連續性合約下受僱滿40星期，即僱員並未符合《僱傭條例》可享有產假薪酬的資格。

「發還產假薪酬計劃 」是僱主可就其根 據《 僱 傭 條 例 》( 第57章 )須支付僱員的第11至第14個星期的產假薪酬，向計劃申領發還已支付的產假薪酬，以每名僱員8萬港元為上限。

勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆議員周小松的質詢，指截至今年6月，計劃共接獲25 ,105宗申請，當中2021年、2022年、2023年及2024年(截至6月 )分別佔6,127宗、7,963宗、7,367宗及3,648宗，過去3年有11宗申請不獲批，撤回申請有917宗。

在獲批申請方面，截至今年6月已發放5.45億港元發還款項，當中2021年、2022年、2023年及 2024年(截至 6 月)涉及的發還款項分別為1.18億港元、1.73億港元、1.66億港元及0.88億港元。

根據紀錄，遞交申請的僱主要來自金融、保險、地產及商業服務 (21.6%)、進出口貿易、批發及零售(21.1 %)及社區、社會及個人服務(20.0%)等行業。

當局指在過去3年，勞工處就推行計劃委聘代辦機構的服務合約總價值9,000萬港元。