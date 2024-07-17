審計署批復康巴士服務監管不足　帳委會強烈建議當局作全面檢視

審計報告早前指本港復康巴士服務監管不足，如採購車輛花費近1.4億港元，惟即使欠缺相關資料運輸署亦照批。立法會政府帳目委員會主席邵家輝今日(17日)在立法會上表示，部分復康巴士服務在過往數年的使用量偏低，為便利殘疾人士可隨時出行及確保公帑運用得宜，帳委會強烈建議當局全面檢視復康巴士服務的政策，並研究是否有其他更具效益和彈性的方式提供服務，例如代用券或補貼殘疾人士使用無障礙交通工具。

邵家輝指出，為監察復康巴士營運商所提供的服務，運輸署與營運商簽訂不具法律約束力的諒解備忘錄，訂明一般原則及規管指引，帳委會對有關安排深表關注及失望。他指根據審計報告，兩間營運商過去曾違反備忘錄中的規定。

他續稱，有營運商曾使用受資助的車輛，為其營運的其他自資項目提供服務，帳委會深表關注，認為不可接受。雖然運輸署跟進後情況已獲解決，但帳委會強烈建議當局檢討現時復康巴士的規管，並考慮用具有法律約束力的監管模式。

帳委會亦強烈促請運輸署與營運商檢視各類服務的營運情況，包括採用更多共乘安排、優化現有路線、縮短輪候和預約時間等。