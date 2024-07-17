3年內中電26次嚴重停電事故　政府要求加快裝避雷設施

電力事故不絕擾民。環境及生態局長謝展寰指出，根據機電署和兩電設立的通報機制，2021年7月至今，中電發生26次嚴重停電事故，10宗為外在因素所致，15宗為內在因素，1宗仍在調查；港燈則發生5次事故，3宗為外在因素所致，2宗為內在因素，而政府已要求中電加快安裝避雷設施。

今日(17日)在立法會提出口頭質詢的議員周文港，更以上月黃大仙區有11,000伏特地下電纜故障引致停電為例，詢問電力公司會如何在深宵時分加快搶修，以及如何確保未來有足夠人手安排，應對晚上及深宵出現的事故，減低影響規模及持續時間。另一議員黃錦輝關注政府會否協助兩電設置地底電纜，避免受外力影響。

議員林健鋒則指近年出現不少極端天氣，對電力造成很大挑戰，而不少商業大廈都需要高供電量，詢問當局有否要求電力公司採取更積極的新措施，應對科技發展帶來得額外供電需求，預防供電事故的發生。

謝展寰指昨日(16日)已就近期事故再與中電總裁見面，聽取初步改善計劃，引述中電指會加派人手和加快人員在發生事故後到場處理，中電亦已增購大型供電車輛，幫助受影響居民。

在發展新市鎮方面，他指政府會一併研究供電、供水或污水處理設施規劃，市區不少電纜已鋪設在地底，而中電不少網絡位於新界並在地面，中電會在現有電纜加裝避雷設施，加強抵禦雷電，目標在2年內加裝多100個避雷設施，政府已要求中電加快進度，提2年內加裝避雷設施的數量提升至500個。

當局指已要求兩電探討創新科技與供電的情況，包括保養、提升供電的可靠性等，包括用新的設備檢測供電可靠性、善用人工智能作監測。