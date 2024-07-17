去年1至6月外判個案　2661宗已完成付款逾3.3億

在法律援助署外判案件支出方面，政府指在去年1月至6月期間完成法律程序的2 ,326宗個案中，截至今年年6月30日，完成所有付款的個案數目為2,261宗，佔個案總數約97%，所涉金額共約3.3669萬港元。而尚未完成所有付款的個案有65宗，當中大部分涉及與訟各方仍未同意所有訟費及代支費用，或外委律師仍未向法援署提交帳單或所需資料，故未能確認有待支付的款額。

政府書面回覆法律界議員林新強的質詢，除提供上述數據外，又指尚未完成所有付款的個案有65宗，當中大部分涉及與訟各方仍未同意所有訟費及代支費用，或外委律師仍未向法援署提交帳單或所需資料，故未能確認有待支付的款額。除12宗外委律師仍未向法援署提交任何帳單的個案外，法援署在其餘53宗個案中均已支付中期款項，所涉金額共約999萬港元。

政府重申，法援署就向為法律援助案件提供服務的律師、專家或其他人士支付款項設有服務承諾，包括在法援署收到帳單後6個星期內預支中期訟費，以及在所有訟費及代支費用已得到有關方面同意，或在收妥應付予受助人和法援署的全部款項後(以較後的日期為準)6個星期內支付餘款。在2023年，法援署履行服務承諾的比率高達99%。