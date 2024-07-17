男拔今年誕1名超狀與2名榜眼　超級狀元稱成績「超乎預期」

香港文憑試今日（17日）放榜，其中一名超級狀元出自拔萃男書院。超級狀元陳耀生表示收到成績表時非常開心，形容是「超乎預期」，計劃會留港讀醫科。他指對香港前途充滿信心，留港讀醫可方便自己在港發展事業。而另外兩名榜眼的同學冼家逸和鄭琝騫亦同樣表示對香港未來充滿希望，日後會繼續留港發展，未有移民打算。

陳耀生表示，目前計劃報讀香港中文大學的內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別，他指留港是因為本身在香港長大，對土生土長的城市有感情；而做醫生可以回饋到社會，也喜歡與人交流，加上中三時曾接觸有關科學的比賽，更加肯定自己想讀醫的念頭，將來也會想留港發展，認為是「值得留下來的地方」。

被問及對輸入海外醫生的政策，陳認為引入更多醫生可有助紓緩人手壓力，但長期影響則需要留待實施後才會知道。而香港大學增獎學金吸引學生入讀，陳指獎學金是一個吸引力，但與其看獎學金多與少，他會更著重教學質素。

考獲榜眼的鄭琝騫亦計劃留港就讀醫科，他指同樣希望讀醫可回饋香港社會。以往亦曾參加國際生物奧林匹克比賽，令他對人體學上的知識更感興趣，啟發他讀醫，但暫時未有決定就讀哪一間大學。他又感謝家人理解，考試期間不會給予他過多壓力，又笑言讀書心得是不可死記硬背，應多花時間理解、融會貫通。

另一名考獲榜眼的冼家逸，計劃未來報讀城市規劃，但暫未決定報讀香港或英國的倫敦大學學院。冼亦直言，未來會留港發展，暫沒有移民的打算，因為對香港未來有信心。對於有指年輕人應抱夢想，不要在年輕時排公屋，冼家逸亦深表認同，但他同意公屋在港非常重要，「毋庸置疑可以幫助解決土地問題。」