女童縫針時心臟驟停　議員轟醫管局交代有誤導之嫌

今年5月，一名4歲女童在仁濟醫院急症室縫合傷口時由非醫護人員協助固定頭部，女童其後心臟驟停。有議員今日(17日)在立法會口頭質詢政府現時有否足夠機制或指引涵蓋不同的臨床程序，以及訂明不同人員在進行該等程序時的職責，又指事件發生後局方並沒有第一時間和病人家屬溝通，而是開記者會稱跟足指引，還暗示是病人患有隱疾，斥做法對病人和家屬二次傷害。

該事件由發現女童失去意識和脈搏至作出急救並回復心跳，歷時18分鐘，議員陳穎欣指有意見認為醫院在事故未有正式調查結果及與家屬充分溝通前，單方面召開記者招待會，並指會了解女童有否隱性疾病，有誤導公眾之嫌，詢問醫管局經歷該事故後，會否更新相關指引。

當局回應指事件令人非常痛心，對於女童發生心臟暫停事故覺得難過，藉此機會向病人及家屬注意最深切的慰問，而醫院管理局正全力照顧病人，並積極為病人和家屬提供協助，而醫管局行政總裁高拔陞醫生已在探望了女童，並已約見家屬致歉，但因個案進入執法調查並不適合在立法會內作出公開討論。

針對事件的處理方法，當局指醫院會以開誠報公的態度，向病人和家屬披露有關事件，並決定向外公布的時間模式和內容，當中病人聯絡主任作為溝通橋樑，向病人和家人保護聯絡，醫院相關部門也會按需要給予適切治療和不同協助，醫院在發布事故資訊前，也會知會受影響的病人和家屬有關安排。

至於小朋友在急診室及其他情況下需要進行的程序，當局指醫管局已經委託兒科和急症室專家成立委員會，提供改進的地方，並向內部醫護人員將更新的指引和建議向他們公布，當局表示「指引係死嘅，人係活嘅」，很多時指引只能用一種方式，並不能「一本通書睇到老」，在執行過程中會牽涉人為因素，而同意書方面，醫管局絕大部分用團隊的執行模式，就算並非醫生簽署同意書、護士執行，可能是一個醫生簽署同意書，另一個醫生執行，當局指要強調團隊精神，做的步驟和程序均符合專業職能和責任。

對於醫護人手和事故率方面，當局指2021/22年度到23/24年度，員工人數有淨增長，醫生數目增加了323人，離職率由8.1%下降至5.2%，事故數量方面，過去10年，當局指並沒有明顯迹象顯示公立醫院服務質素和安全有下降的趨勢，當中重要風險事件在過去半年呈報了42宗，而過去10年平均每年介乎70至90宗，因此整體上和以往沒有很大分別。

議員尚海龍指過去幾年，醫管局已經有84宗意外需要進行民事賠償，金額涉及8000多萬，因此產生的訴訟費用過億元，詢問醫生有沒有民事或經濟方面的連帶責任。當局表示如是公營醫療服務賠償，不會牽涉到個別員工，而病人可通過其他途徑作出投訴，如各專業的法定機構，或循民事訴訟向個別醫護人員作出賠償要求。