政黨倡一周多行擴至大灣區9城市　全面取消烈酒稅

有政黨就施政方針作出建議，指香港應推出短期、快見效的措施，提振市民對本港經濟的信心及市場氛圍，包括加快活化股票市場，增加港股的流動性、推動熊貓經濟及向爭取進一步優化內地居民赴港簽注政策、全面取消烈酒稅等，中長遠而言應發展創新產業。

議員陳克勤指政府應跑好經濟發展，為香港拓展商機，並以發揮優勢、開拓機遇作為主題，提出7個範疇、39項目共195個建議。他指香港面對外部和內部挑戰短期而言可爭取進一步優化簽注，例如將「一周多行」逐步有序複製到大灣區內地9個城市，藉着吸引更多過夜旅客，做到旺丁旺財。

另一議員黃英豪指應鞏固和發展香港和物業中心地位，加速提升數字經濟發展，並希望取消烈酒稅，他指環顧整個亞洲，香港的烈酒稅基本是最高，指如果能夠取消，可以鞏固貿易，因很多國際酒商希望進軍市場。

議員葛珮帆希望盡快大力推動發展低空經濟，她指政府將會實行跨部門工作小組，但應盡快推動應用試點項目，因很多海內外企業希望落戶香港發展，她又建議在國際機場假設一地兩檢，讓居民可以使用直升機到灣區企業總部。

針對上市融資制度，議員陳仲尼建議進行優化，他指和香港競爭上市公司的最大對手是華爾街，而香港應檢視門檻，香港的門檻不應媲美國要求更苛刻，只要在不影響投資者保障下做拆除鬆綁，營造更友善開放的環境。

議員劉國勳表示，今個星期五城規會將討論新田科技城，預計年底可收地，他指提升北部都會區統籌辦公室的職能，而北都很大部分仍在規劃中，如流浮山等，他建議在北部都會區有北都先導計劃，和前海等透過飛地模式進行先導計劃。

圖說

有政黨建議向爭取進一步優化內地居民赴港簽注政策、全面取消烈酒稅。