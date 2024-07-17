政黨倡大灣區租地　以「飛地經濟」加快香港經濟轉型

對於政府未來施政 有政黨今日(17日)向政府提交建議。身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀指香港的創科發展受到土地、 成本及人才等因素限制，鑑於本港造地貴且慢，建議政府向中央爭取，在粵港澳大灣區物色約300公頃土地，租予香港作為「飛地」，透過與廣東省合作設立「高質量發展產業合作區」，冀以「飛地經濟」加快香港經濟轉型。

由於近期資金流入少，市場信心不足，她認為存備除了用於聯繫匯率，還可考慮設立第二個盈富基金，而資金規模最少達300億至500億港元，分批於股市低迷時入市，投資於收益率高及財政穩健的上市公司。政府可動員本地企業、基金甚至東南亞投資者共同參與，為股票市場注入動力。

在航運業方面，貨櫃碼頭吞吐量持續下降。由於製造業轉移，全球航線隨之而調整，加上葵涌貨櫃碼頭設施老化，運作成本高昂有些航線表明不再來香港。因碼頭用地不宜長期丟空，而港口規劃及發展需要數十年時間，貨櫃碼頭的批地契約年限將於2047年屆滿，她建議盡快就航運業長遠發展路向及港口用地規劃展開顧問研究，重點加強與 大灣區內各港口的功能整合。該黨亦認為當局應成立專門管理港口設施的法定機構，負責與五間碼頭營運商就發展事宜統籌對接,以保持香港航運 業的國際競爭力。

她又指沿用多年，公務員調整薪酬的6大因素，今日已經不合時宜，建議改為以表現為本的制度，若符合指標可獲花紅。為免出現人事競爭一，表現不以個人為單位，而是以部門為單位，以是否落實政策目標、符合新質生產力和市民期望等為評估準則，料可激勵公務員效率。

另一議員黎棟國關注中低層公務員的住屋需要，建議容許沒有長俸的新制公務員，可在強積金的自願性供款提出一定的比率來自置居所以解決住屋問題，將來還可藉住逆按揭，退休後有固定入息。另外，他又主張政府購買大灣區內地城市物業，供合資格紀律部隊人員及其他初級公務員申請，以解決紀律部隊員宿舍嚴段不足的問題。

議員何敬康主張發展演唱會經濟，建議康文署轄下表演場地的場租寬減延長兩年，並將場租費由現時演出門票總收入的10%下調至5%，或設定場地收費定調，藉此吸引多些演唱會營運商，而旅發局亦要在一型演唱會期間牽頭，提酒店零售及旅遊業聯合起來提供優惠。此外仿照英聯邦運動會，建議政府向中央爭取舉辦一帶一路運動會。同時亦要引入「體育專才計劃」吸納年輕有潛力的運動員來港發展；盡快落實體育總會管理指引，運動員選拔亦要多加監管。他又建議暫緩徵收股票印花稅,減低高頻交易成本,刺激股票市場交投。

在口岸過關方面，議員李梓敬主張，研究在香港國際機場實施「一地兩檢」，深化與內地機場的協同，吸引更多內地與海外人士及空運物流以香港作為中轉站。他說北都會區將有250萬人口和50萬個就業機會，而目前的東鐵綫的客運量已達97%，建議興建新界東第二條南北鐵路，在走線上與東鐵線、吐露港公路及規劃中的沙田繞道互補，覆蓋香園圍口岸、文錦渡、打鼓嶺、粉嶺南北及大埔北等地。