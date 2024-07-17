屢現嚴重水浸山泥傾瀉　政府將透過科技加快監測

近年香港在極端和惡劣天氣下，多處出現嚴重水浸及山泥傾瀉。立法會大會今（17日）討論有關問題，多名議員關注情況，當局強調單靠基健設施是不足夠的，預警以及善後情況相當重要，會利用科技增加監測點增加，全港有300多個，將透過科技加快監測。

議員陳月明指北都各個發展區發展進度不一，希望當局優先處理雨水排水系統的前期工程。當局則指小型改善工程不少數目都涉及北都，會繼續推進。

工程界議員盧偉國亦指天然斜坡同樣可能存在山泥傾洩問題。當局回應指本港有100多幅天然斜坡，會評估抵擋風雨的能力，至於如何挑選做評估，會視乎有否主要通道等。

議員吳秋北則指當局忽視港島東如柴灣等低窪地方，處方一直沒有處理，而柴灣可以建設儲洪池，但政府往往忽視港島東區的工程。當局解釋在柴灣建儲洪池是下一階段計劃，正在研究之中。

另一議員李梓敬則指極端天氣下不少去水位被樹葉堵塞，未來會否有措施，或動員關愛隊清理，如何做好監察。當局認為清理屬於恒常事務，路政處及食環署負責做清理，關愛隊可以幫助，但仍希望關愛隊做多些對人的工作。