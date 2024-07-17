若的士車隊服務未達水平　最辣措施收回牌照

為提升的士服務質素，政府將引入「的士車隊」。議員易志明留意到政府計劃發出不超過5個的士車隊牌照，今日(17日)在立法會會議中詢問當局，會否發出更多的士車隊牌照，以及會否考慮放寬車隊之的士數目上限，令到車隊更具規模。當局指目前沒打算發更多車隊牌照，能否放寬車隊的車輛數目則視乎情況而定。

運輸及物流局局長林世雄指在邀請參與的士牌照申請時，已表明是次邀請不會批出多於5個的士車隊的牌照。當的士車隊投入服務之後，會密切監察營運同服務質素，亦會就車隊持牌人的表現作中期評估。

至於日後會否發出更多的士車隊牌照，林世雄指運輸署會視乎當時的市場情況，例如市民對的士車隊服務的需求。他說混合或市區的士車隊要有300至1,000輛的士，新界區則需要100至350輛的士，如果車隊持牌人在獲批車隊牌照之後，希望增加車隊旗下的士數目，或擴大規模至超出規定的上限，可以向運輸署申請修訂牌照。運輸署會考慮市場需求，車隊的服務水準和招募司機等因素，再決定是否批准有關申請。

林又指除了車輛和司機質素，亦十分看重車隊如何處理乘客的投訴或意見反饋。當局在批出牌照後會持續監察，有必要時會同車隊商討如何提升服務，假如服務未能達到合理水平，「最辣」的措施是可以收回牌照。