屠龍小隊案李家田曾製作理大佈防圖　以紅點示見過執法人員地點

「屠龍小隊」等人於2019年涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員。事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（17日）在高院續審。被告李家田續自辯，李透露於理大暴動事件發生期間曾製作一張圖片涉及理大佈防，並以紅點標示見過執法人員的地點，當時黃振強叫他再加上標記，寫上「手足」和「搵人跟」， 但李稱不知道「搵人跟」的意思。

李家田續接受控方盤問。李稱當時群眾內曾提及理大暴動事件，當時有成員稱「poly遊繩個位得6隻」、「想幫佢哋戴眼鏡」，李指按字面理解是以槍對付警察，但他稱當時並不知道屠龍小隊有槍。對於有關製作執法人員於理大範圍的布防圖，李稱黃振強當時叫他再加上黑色標記，寫上「手足」和「搵人跟」， 李稱「搵人跟」可以是示威者跟執法人員，也可兩者對調。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023