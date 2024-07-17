南韓油船黃海爆炸遇險　香港貨船救起14人

中國香港籍貨船喬治娜希望號周日（14日）在黃海海域航行時，向一艘發生爆炸的南韓籍油船施救。內媒周二（16日）從香港海事處獲悉，喬治娜希望號經過多次往返，共救起14名外籍船員，包括2名南韓人、10名印尼人以及2名緬甸人，全部人均無受傷。

據報道，喬治娜希望號是18萬噸級的好望角型大型散貨船，船長295米，吃水18米，由秦皇島金騰船務公司管理，船員全部由秦皇島海昌船務公司派遣。船長劉通表示，喬治娜希望號周日下午1時許在黃海靠近南韓的海域航行時，收到南韓籍油化輪「KEOYOUNG DREAM 3」發出的遇險求救報警，兩船當時相距約7海里。遇險船員在通話中提到貨油艙爆炸，情況危險，劉通獲悉後立即向公司報告，並啟動應急反應程序，準備救助設備駛向遇險船隻。

喬治娜希望號接近下午2時靠近遇險船隻，劉通看到對方船頭貨艙因爆炸鼓起，船舶右傾約15度，現場瀰漫汽油味，未發現明顯油污入海痕迹，但可能發生二次爆炸。中方船員最終花1小時18分鐘救起所有人，並為他們準備食品、毛氈及醫療救助用品，助其與南韓海警聯絡，之後轉移至南韓海警救助艇上。香港海事處當晚向劉通發感謝信，對他們展現出的專業精神和責任感給予高度評價。