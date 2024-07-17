5年150宗水浸報告　政府擬年內元朗試行AI系統辨識

近年極端天氣頻發，鄉郊地區水浸問題嚴重，打鼓嶺更有豬場在3年內水浸兩次，導致損失慘重。議員何俊賢指去年部分鄉郊地區水浸的主因之一，為河道非法填土，而政府在某些填土位置之上鋪設排水渠作為解決方案，導致河道的排水能力與原設計相距甚遠，無力抵禦極端天氣令水浸頻生，詢問當局會否檢討防洪措施。

發展局局長甯漢豪指過去5年渠務署在香港地區一共收到150宗水浸報告，而鄉郊地區主要排水道的防洪標準一般以50年一遇重現期作的標準，因鄉郊地區人口密度較低，經濟和商業活動較少，平衡所涉風險和相應的社會成本。

她指香港標準和其他先進城市鄉郊地區採用的標準相約，而參考聯合國政府間氣候變化專門委員會發表的報告和研究結果，並因應香港去年9月特大暴雨雨量的數據，渠務署更新了雨水排放系統手冊，更新手冊內以50年一遇重現期的設計標準而言，降雨參數由每小時128毫米增加至134毫米，以提升鄉郊地區新建雨水排放系統的排洪能力設計，署方也正研究氣候變化至本世紀末對香港現時雨水排放系統的影響，預期在今年第四季完成。

過去5年，她指渠務署共收到39宗河道懷疑非法填土的個案，其中6宗構成較高潛在水浸風險的個案已經完成了河道修復工作，其餘的33宗個案已經轉介相關部門跟進，就涉及非法填土的個案，政府會向涉事人追討河道復修工作相關費用；而過去5年，鄉郊地區出現百年一遇的暴雨次數為2次，鄉郊地區防洪工程主要包括河道治理工程和鄉郊防洪計劃，過去30多年，她指渠務署已在多個鄉郊地區完成超過100公里的河道治理工程，亦已為27個低窪鄉村落實鄉村防洪計劃，防洪工程完成後相關地區的大範圍水浸情況已經顯著減少。

針對雨水排放系統改善工程，3項位於元朗區、北區的工程正在進行中，而待立法會財務委員會批准撥款後，為大埔、沙田、西貢區進行的2個雨水排放系統改善工程預計會在今年之內展開，目前全港約有220個容易受水浸影響的地點，當中多於一半位於鄉郊地區，她指渠務署積極應用創新科技，利用大約320個遠程防洪裝置，收集雨量、潮水位、河流水位等數據，署方計劃今年在元朗試行以人工智能系統實時分析街道影像，辨識街道水浸的情況。