引入海外護士修例恢復二讀　議員強調要保證質素　加強本地培訓

立法會今(17日)恢復二讀《2023年護士註冊(修訂)條例草案》，多名議員發言支持有關修訂，認為能夠紓緩護士人手不足問題，但必須確保其質素，同時必須想方設法培訓本地護士，長遠解決護士人手不足的問題。

草案旨在開闢新途徑以引入合資格的非本地培訓護士，紓緩公營醫療體系和社會福利界護士人手不足的情況。另外，草案將持續護理教育訂為所有註冊護士和登記護士從事護士專業的強制要求，以提升護士的專業水平，並會對條例進行技術性修訂以確保護士行業的規管機制與時並進。

多名議員關注護士的質素。其中議員林素蔚認為引入海外護士有助人手流向安老院社，但同時關注海外護士質素，認為必須保證質素，不可以人手足夠但質素不達標。議員陳健波則指護士流失率高，必須完善相關配套措施，確保有足夠休息時間，並提供好的工作環境以及居住環境，提升醫療質量。

另一議員陸瀚民則指當局必須增加培訓護士數量，解決根本問題，在引入海外護士解決當

下問題的同時，必須確保本地醫療體系的培訓，以及優先聘請本地畢業護士。議員林振昇則擔心安老院本地護士容易被海外護士處理，甚至出現中介剋扣護理員工資等情況，要求政府做好行政安排以及規定，避免有關情況出現，希望未來護士不足不可成為藉口，同時

有足夠人手保持院社服務水平。

議員陳永光則指對成效不感樂觀，認為當局必須持續採取有效措施，他又指出目前內地護士待遇相當優厚，本港必須做到薪酬優勢，做好宣傳工作，吸引非本地護士的同時留住本地護士。面對護士需求有增無減的情況下，當局應主動探討增加醫學院或護士學院，根本處理人手不足的問題。