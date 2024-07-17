馬來西亞海運枕頭及玩具藏250萬元冰毒　拘捕一男

海關早前透過風險評估，鎖定一個來自馬來西亞的海運拼裝貨櫃，貨櫃內裝有11批不同貨物，其中一批報稱為個人及家居用品。至6月25日，海關人員在葵涌海關大樓檢驗相關貨櫃，通過X光檢查，察覺部分貨物有可疑影像，因而揭發不法分子利用枕頭及玩具收藏毒品，企圖魚目混珠，逃避海關偵查。

關員在該批共20箱的貨物內，一共檢獲3箱合共約5.1公斤的懷疑冰毒，估計市值約250萬港元。其後，海關毒品調查科迅速鎖定青衣一個物流倉庫，並展開監控遞送行動。昨日(7月16日)下午，一名本地男子到達物流倉庫提取該票貨物，然後駕駛貨車將貨物運送至土瓜灣一工廠大廈，並將之搬運到上址一單位。關員見時機成熟，當場以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子。被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查中。

調查人員表示，今次案件中，販毒集團利用本地物流運輸鏈進行販毒活動，希望可以不用現身，在背後進行操控。由安排物流公司在碼頭提貨，再放入市內倉庫，均由他們「一手一腳」包辦。海關相信，販毒集團以該倉庫暫存毒品，再運往其他地方作包裝及分銷，是次行動已成功從源頭堵截販毒活動，阻止毒品流入市面。

海關呼籲物流界人士提高警覺，如懷疑任何人利用物流公司服務從事販毒活動，請盡快通知海關，避免受牽連。海關會繼續與業界保持聯絡，加強打擊利用快遞途徑運毒。